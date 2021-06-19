Дновский музейно-выставочный центр получил новую диораму, посвященную войне

20:15, 19 июня 2021, ПАИ

Дновский музейно-выставочный центр получил в дар от псковича Андрея Егорова гиперреалистичную военную мини-диораму «Оккупация немецко-фашистскими войсками советского села в первые дни войны», пишет газета «Дновец».

Обновление фонда центра стало возможным благодаря инициативе председателя Псковского областного Совета ветеранов Николая Груздова, при самой активной его поддержке и помощи. В свою очередь, при содействии председателя Территориальной избирательной комиссии Дновского района Игоря Иванова на транспорте администрации Дновского района диорама была доставлена в музейно-выставочный центр.



«Это было в октябре прошлого года. А официальное открытие состоялось сегодня: требовалось диораму собрать, подготовить к выставке, да и коронавирусные ограничения тоже помешали быстрому показу ее для всех». – пишет издание.