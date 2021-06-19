Коллектив Невельской межрайонной больницы поздравили представители администрации района и области

20:41, 19 июня 2021, ПАИ

Сегодня коллектив Невельской межрайонной больницы пришли поздравить Глава Невельского района Олег Майоров, председатель Собрания депутатов Виктор Зуев, советник Губернатора Псковской области Виктор Иващенко и Глава Усвятского района Дмитрий Петров. Своих коллег также поздравил главный врач больницы Валерий Василевский.

«В этот непростой период, связанный с распространением коронавирусной инфекции, медицинским работникам приходится быть на передовой. Примите слова искренней благодарности за ваш самоотверженный труд, профессионализм, ответственность, сострадание и доброту», - такие добрые слова звучали в адрес коллектива больницы.

В торжественной обстановке сотрудникам больницы были вручены грамоты и благодарственные письма. Отдельное поздравление прозвучало и от главы Усвятского района. Добрые слова были адресованы всему коллективу больницы и лично главному врачу за тесное взаимодействие в работе, особенно в нелегкое время пандемии.

