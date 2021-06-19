В Минтруде рассказали, могут ли уволить за отказ вакцинироваться от COVID-19

21:14, 19 июня 2021, ПАИ

Увольнение за отказ от вакцинации не предусмотрено в трудовом законодательстве, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, передает РИА Новости.

На сегодняшний день обязательную вакцинацию граждан из групп риска ввели на Сахалине, в Кемерово и Туле. Такое предписание поступило от главы Роспотребнадзора Анны Поповой. Власти Петербурга также обязали до 15 августа обеспечить вакцинацию от коронавируса 65% чиновников, а также сотрудников госучреждений и госпредприятий.

Ранее на этой неделе глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева постановила до 15 августа привить двумя компонентами вакцины от коронавируса 60% сотрудников предприятий сферы торговли, услуг, общепита, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования и культуры.