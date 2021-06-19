Состоялось официальное закрытие «Вахты памяти» по подъему самолета ИЛ-2 из Кокшинского болота в Пыталовском районе

21:53, 19 июня 2021, ПАИ

Около памятного знака в деревне Шитики состоялось официальное закрытие «Вахты памяти» по подъему самолета ИЛ-2 из Кокшинского болота в Пыталовском районе, сообщает «Наша жизнь».

«Руководитель отряда «Поиск-97» Дмитрий Ершов подвел итоги кропотливой и тяжелой работы, которая проходила в нереальных условиях. И, тем не менее, поставленную задачу ребятам удалось выполнить. Сложная поисковая операция длилась с 22 мая 23 дня. Последние останки самолета и экипажа достали из глубины 8,5 метров. Удалось найти не только фрагменты самолета, но и останки бойцов, а самое главное – читаемые документы, что представляет большую редкость в поисковых операциях», - пишет издание.

Со словами благодарности в адрес поисковиков за их труд, проделанную работу и патриотизм выступили Глава района Вера Кондратьева и депутат Областного Собрания Виктор Остренко.

Также были вручены благодарности и небольшие подарки от имени администрации района руководителям отрядов и всем тем, кто оказывал посильную помощь в проведении «Вахты памяти». Память погибших воинов, которые теперь обретут покой, почтили минутой молчания и возложили цветы к памятному знаку.