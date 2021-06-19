Минтруда рассмотрит возможность декретных выплат для бабушек и дедушек
Министерство труда РФ обсудит возможность введения декретных выплат для бабушек и дедушек, передает РИА Новости со ссылкой на главу Минтруда РФ Антона Котякова.
«В ходе подготовки этого предложения будем обсуждать детали и смотреть на возможность или невозможность», - отметил он.
Таким образом Котяков прокомментировал заявленную инициативу уполномоченного по правам ребенка в РФ Анны Кузнецовой, предложившая на XX съезде «Единой России» выплачивать декретные пособия для бабушек и дедушек, которые по сути, сидят в отпуске по уходу за детьми вместо мам и пап.
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