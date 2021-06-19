Сегодня отмечается День наблюдения за облаками
Доподлинно неизвестно, кто первым конкретно придумал «День наблюдения за облаками». По одной из версий, событие в качестве отдельного праздника, раньше других стали отмечать кельтские пастухи, которым часто просто нечем было заняться во время выпаса многочисленных овечьих отар.
Первыми «профессиональными» наблюдателями за облаками были финикийские купцы-мореходы. Метеорологические наблюдения были необходимы им для правильного составления лоцманских карт и предупреждения надвигающихся штормов.
Сверху, человек впервые увидел облака с помощью воздушного шара во второй половине 18 в. Читательница газеты «Струги» Валентина Максимова прислала в тему фото красивых облаков.
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