В Красногородском районе состоялось открытое командное Первенство Псковской области по шахматам
Сегодня, 19 июня, состоялось открытое командное Первенство Псковской области по шахматам среди юниоров, посвящëнное подвигам советского народа в Великой Отечественной войне, сообщает газета «Заря».
Красногородский район на Первенстве по шахматам представляла команда Красногородской средней школы в составе трёх человек: Илья Разыграев, Дмитрий Михайлов, Эвелина Ефимова.
В группе Б «Среди районов области» команда наших шахматистов (тренер Александр Данилюк) заняла 4 место. Илья Разыграев в личном зачёте занял 3 место на первой шахматной доске.
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В Красногородском районе состоялось открытое командное Первенство Псковской области по шахматам
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