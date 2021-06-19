В Красногородском районе состоялось открытое командное Первенство Псковской области по шахматам

23:41, 19 июня 2021, ПАИ

Сегодня, 19 июня, состоялось открытое командное Первенство Псковской области по шахматам среди юниоров, посвящëнное подвигам советского народа в Великой Отечественной войне, сообщает газета «Заря».

Красногородский район на Первенстве по шахматам представляла команда Красногородской средней школы в составе трёх человек: Илья Разыграев, Дмитрий Михайлов, Эвелина Ефимова.



В группе Б «Среди районов области» команда наших шахматистов (тренер Александр Данилюк) заняла 4 место. Илья Разыграев в личном зачёте занял 3 место на первой шахматной доске.