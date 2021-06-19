Николай Козловский призвал великолучан сделать прививку от коронавируса

23:15, 19 июня 2021, ПАИ

Глава Великих Лук Николай Козловский призвал горожан сделать прививку от коронавируса, сообщает газета «Великолукская правда. Новости». В настоящее время в Великих Луках сделали прививку свыше двенадцати тысяч человек, но этого не достаточно для выработки массового иммунитета.

«Призываю всех, кто ещё не вакцинировался, и у кого нет противопоказаний – сделать этот важный и общественно значимый шаг! Сделайте прививку – внесите вклад в борьбу с COVID-19. С момента начала распространения новой коронавирусной инфекции в Великих Луках зарегистрировано уже 6412 пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция» и цифры постоянно растут. На данный момент на амбулаторном лечении с этим диагнозом находятся 59 человек, под медицинским наблюдением по контакту – 109 человек. За неделю число заболевших COVID-19 увеличилось почти на 20 человек», - написал Николай Козловский на своей странице в Инстаграм.

Он отметил, что в настоящее время на территории Великих Лук зарегистрирован один эпидочаг – более десятка заболевших выявлено среди сотрудников АО «Опытный завод «Микрон». Тем не менее, наиболее распространённым способом передачи вируса является бытовой, семейный.

«Не забывайте о простых санитарных правилах – носите маски в местах массового скопления людей, соблюдайте санитарную дистанцию, следите за гигиеной рук. Помните, что самым действенным способом борьбы с пандемией является прививка и только массовая вакцинация поможет нам победить опасную инфекцию», – напомнил политик.



