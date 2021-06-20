Жара до +33 градусов ожидается в Пскове сегодня
Днём 20 июня в городе воздух может прогреться до +31…+33 градусов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».
В области прогнозируют жару до +29…+34 градусов.
День будет малооблачным, без осадков. Ветер - умеренный южных направлений.
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