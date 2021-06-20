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Общество

Более 60 тысяч псковичей сделали прививку от COVID-19

Фото: ПАИ.

68,5 тысяч жителей Псковской области сделали первую прививку от коронавируса. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Из 68,5 тысяч человек 58,5 тысяч полностью завершили вакцинацию.

Михаил Ведерников обратился к псковичам: «Записывайтесь и делайте прививку - это принципиально важно! В нашу инфекционку в последние дни поступает много новых заболевших. В основном достаточно молодые».

Глава региона добавил, что госпитализированные находятся в тяжёлом состоянии и что вирус мутировал.
 

 

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