День Святой Троицы отмечают сегодня христиане

11:00, 20 июня 2021, ПАИ

Пресвятую Троицу празднуют сегодня, 20 июня. Об этом сообщает портал calend.ru.

Один из главных христианских праздников отмечается на 50-й день после Пасхи в память о сошествии Святого Духа на апостолов вслед за Воскресением Христовым. Оттого Троицу называют Пятидесятницей.

В этот день в храмах молятся о даровании благодати Духа Святого всем живым, а также прежде усопшим.

На Троицу православные христиане украшают дома и храмы зелеными веточками берёзы, цветами.