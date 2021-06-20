День Святой Троицы отмечают сегодня христиане
Пресвятую Троицу празднуют сегодня, 20 июня. Об этом сообщает портал calend.ru.
Один из главных христианских праздников отмечается на 50-й день после Пасхи в память о сошествии Святого Духа на апостолов вслед за Воскресением Христовым. Оттого Троицу называют Пятидесятницей.
В этот день в храмах молятся о даровании благодати Духа Святого всем живым, а также прежде усопшим.
На Троицу православные христиане украшают дома и храмы зелеными веточками берёзы, цветами.
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