Псковичей приглашают поучаствовать в интернет-акции «Зелёные святки»

17:56, 20 июня 2021, ПАИ

К акции «Зелёные святки» жители региона могут присоединиться по 28 июня. Об этом сообщает Псковский областной центр народного творчества.

Центр объявил интернет-акцию для сохранения традиционной народной культуры и возвращения праздников народного календаря в этнокультурное пространство деревень Псковской области.

Для участия необходимо разместить в социальных сетях фотографии и видеосюжеты, посвящённые традициям празднования Святой Троицы на Псковщине.

Среди них могут быть традиционные гуляния на Троицу, Троицкие песни, пляски, игры, обряды и ритуалы. Принимаются также традиционные семейные рецепты Троицких блюд и поздравления с праздником.

Все размещённые материалы должны быть отмечены хештегами #псковскаятроица, #зеленыесвятки, #троицкиеобряды.