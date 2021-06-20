Псковичей приглашают поучаствовать в интернет-акции «Зелёные святки»
К акции «Зелёные святки» жители региона могут присоединиться по 28 июня. Об этом сообщает Псковский областной центр народного творчества.
Центр объявил интернет-акцию для сохранения традиционной народной культуры и возвращения праздников народного календаря в этнокультурное пространство деревень Псковской области.
Для участия необходимо разместить в социальных сетях фотографии и видеосюжеты, посвящённые традициям празднования Святой Троицы на Псковщине.
Среди них могут быть традиционные гуляния на Троицу, Троицкие песни, пляски, игры, обряды и ритуалы. Принимаются также традиционные семейные рецепты Троицких блюд и поздравления с праздником.
Все размещённые материалы должны быть отмечены хештегами #псковскаятроица, #зеленыесвятки, #троицкиеобряды.
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