До 35 градусов тепла прогнозируют в Пскове 21 июня
Жара в городе сохранится и 21 июня, в понедельник. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».
Температура в городе поднимется днём до +33…+35 градусов. Ночью воздух остынет до +16…+18 градусов.
В Псковской области днём 21 июня столбик термометра достигнет значений +30…+35. Ночью температура составит +14…+19 градусов.
В регионе завтра не ждут осадков, обещают переменную облачность и умеренный ветер южных направлений.
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