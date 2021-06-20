До 35 градусов тепла прогнозируют в Пскове 21 июня

11:33, 20 июня 2021, ПАИ

Жара в городе сохранится и 21 июня, в понедельник. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС​».

Температура в городе поднимется днём до +33…+35 градусов. Ночью воздух остынет до +16…+18 градусов.

В Псковской области днём 21 июня столбик термометра достигнет значений +30…+35. Ночью температура составит +14…+19 градусов.

В регионе завтра не ждут осадков, обещают переменную облачность и умеренный ветер южных направлений.