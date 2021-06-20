Мотоцикл и автомобиль столкнулись на трассе Псков-Изборск
Авария с участием мотоцикла и легкового автомобиля произошла сегодня, 20 июня, утром на трассе Псков-Изборск. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.
ДТП произошло на 8 километре трассы Псков-Изборск между Неёлово и Подосье. Мотоцикл въехал в автомобиль-трассер.
От госпитализации мотоциклист отказался.
На месте работают ДПС, аварийно-спасательная служба и скорая помощь.
ДПС выясняют обстоятельства произошедшего.
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