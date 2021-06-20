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Митрополит Тихон передал в дар медикам Псковской области три лечебницы на колёсах

Фото: ПАИ.

Митрополит Псковский и Порховский Тихон передал в дар медикам Псковской области три лечебницы на колёсах, сообщает корреспондент Псковского агентства информации. Вручение произошло у подножия Троицкого собора Псковского кремля в воскресенье, 20 июня.

Митрополит Тихон поблагодарил медиков за профессиональный труд и выразил надежду на то, что новая техника будет работать на благо людям.

Владыка освятил передаваемые лечебницы и вручил ключи от них главным врачам Псковской областной больницы, Псковской областной детской больницы и Псковской межрайонной больницы.

Фото: ПАИ.

Первый вице-губернатор Псковской области Вера Емельянова в ответ поблагодарила митрополита Тихона за помощь и поддержку медиков в это непростое для всех время. Она также отметила символичность того, что передача происходит в День медработника и День Святой Троицы, который отмечают сегодня православные.

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