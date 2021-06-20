Псковские профсоюзы и медики отметили профессиональный праздник спортивным мероприятием

15:11, 20 июня 2021, ПАИ

Председатель псковского профсоюзного объединения Игорь Иванов и председатель областной организации профсоюза работников здравоохранения Анжелика Шундер поздравили медиков Псковской областной инфекционной больницы с профессиональным праздником. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

Накануне Дня медицинского работника профсоюзный актив вместе с медиками провели совместное спортивное мероприятие на базе отдыха «Алоль».

«Пейнтбол, верёвочный парк, баня, солнце, озеро, море позитивных эмоций и хорошего настроения – хороший способ отметить профессиональный праздник», - сообщил Игорь Иванов. И добавил: «Когда спросил перед пейнтболом, не тяжело будет в 30 градусов играть в защитных костюмах, то мне справедливо ответили, что они в этих костюмах второй год работают».

Игорь Иванов поблагодарил врачей и всех медработников за труд, за спасение жизней и здоровья людей.

«Главный врач областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко - всегда и везде на переднем крае, со своим коллективом. У нас настоящая профсоюзная семья, а солидарность сильнее заразы!» – подчеркнул Игорь Иванов.

