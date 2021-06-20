Тележурналист Анатолий Лысенко умер сегодня

14:40, 20 июня 2021, ПАИ

Тележурналист, генеральный директор Общественного телевидения России Анатолий Лысенко ушёл из жизни сегодня, 20 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ОТР.

Пресс-служба ОТР заявила: «Анатолий Григорьевич умер после продолжительной болезни».

Тележурналист умер в возрасте 84 лет.



С 1968 года Анатолий Лысенко работал на Центральном телевидении Гостелерадио СССР, передаёт ТАСС. В 1990-1991 годы был заместителем главного редактора главной редакции программ для молодежи ЦТ Гостелерадио СССР. Участвовал в организации телепередач КВН, «А ну-ка, парни!», «А ну-ка, девушки!», «Что? Где? Когда?» и других. В 1987 году создал программу «Взгляд».

В 1990 году был назначен генеральным директором учрежденной в том же году ВГТРК, занимал эту должность до 1996 года.

В 2012 году был назначен генеральным директором автономной некоммерческой организации «Общественное телевидение России» (ОТР).

Был членом президиума Союза журналистов Москвы, членом правления Академии российского телевидения. Входил в состав коллегии Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, возглавлял общественный совет при Роспечати.

Имел звания заслуженного деятеля искусств РФ, заслуженного журналиста РФ, множество профессиональных наград.