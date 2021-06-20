Реликвию рода Пушкиных и выставку цветов можно увидеть в Михайловском в течение трёх дней

17:41, 20 июня 2021, ПАИ

Специальную программу подготовили в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина к дню рождения матери поэта, Надежды Осиповны Пушкиной (урождённой Ганнибал). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в музее.

Центральным музейным событием сегодняшнего и двух последующих дней, приуроченным к дню рождения Надежды Пушкиной 21 июня, станет выставка одного предмета в мемориальном доме Пушкиных.

«Вниманию посетителей предложат подлинную реликвию рода - старинную, конца XVIII века, икону «Воскресение Христа». На её обороте рукой Натальи Пушкиной, жены поэта, сделана запись о том, что этой иконой при смерти своей Надежда Осиповна благословила свою старшую внучку Марию - первенца Александра Сергеевича и Натальи Николаевны», - рассказали в музее.

Традиционно образ выставляют в постоянную экспозицию Михайловского лишь на один день, однако в нынешнем году время показа решено было увеличить.

Ещё одной акцией ко дню рождения Надежды Осиповны стала выставка цветочных усадебных растений пушкинского времени «Сад наш прелестен». Она также будет работать в Михайловском в течение трёх дней.