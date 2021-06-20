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Елена Бибикова поздравила медиков Псковской области с профессиональным праздником

Работников сферы медицины Псковской области поздравила сенатор Российской Федерации, представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Псковской области Елена Бибикова.

Сенатор отметила, что служение обществу и людям, верность врачебному долгу и призванию, самоотверженность, сопереживание и чуткое внимание к каждому пациенту заслуживают самой высокой оценки и искреннего признания.

«В это непростое время вы совершаете настоящий профессиональный подвиг, рискуя собой, спасаете жизни людей, дарите исцеление, возвращаете надежду и веру в будущее! Самые добрые слова благодарности за ваше мужество, преданность своему делу и высочайший профессионализм», - обратилась к медикам региона парламентарий.

«От всей души желаю вам крепкого здоровья, физической и душевной стойкости! Пусть ваш благородный и жертвенный труд, понимание и забота будут вознаграждены уважением и признательностью пациентов. Счастья и благополучия вам и вашим семьям!» - подытожила Елена Бибикова.

 

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