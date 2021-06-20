Минтруд допустил отстранение сотрудников от работы без прививки от коронавируса
Сотрудника, не прошедшего вакцинацию от ковида, теперь на законных основания могут отстранить от работы, сообщают «Новые известия» со ссылкой на главу Минтруда РФ Антона Котякова. Причем, находиться в вынужденном отпуске гражданину придется за свой счет.
Однако такая крайняя мера будет обоснована с точки зрения законодательства в том случае, если в регионе действует постановление санитарного врача об обязательности прививок для отдельных категорий граждан.
«Если объективных причин для невакцинации у работника нет, то на период эпидемии работник может быть отстранен от исполнения обязанностей без сохранения заработной платы. При этом отстранение действует на тот период, на который вводится обязательная вакцинация.», — подчеркнул Котяков.
Министр уточнил, что вопрос об обязательной вакцинации в регионах относится к зоне ответственности местных властей. Вместе с тем министр подчеркнул, что увольнение за отказ вакцинироваться от коронавируса в настоящее время не предусмотрено Трудовым кодексом России.
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