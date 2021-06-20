Минтруд допустил отстранение сотрудников от работы без прививки от коронавируса

18:08, 20 июня 2021, ПАИ

Сотрудника, не прошедшего вакцинацию от ковида, теперь на законных основания могут отстранить от работы, сообщают «Новые известия» со ссылкой на главу Минтруда РФ Антона Котякова. Причем, находиться в вынужденном отпуске гражданину придется за свой счет.

Однако такая крайняя мера будет обоснована с точки зрения законодательства в том случае, если в регионе действует постановление санитарного врача об обязательности прививок для отдельных категорий граждан.

«Если объективных причин для невакцинации у работника нет, то на период эпидемии работник может быть отстранен от исполнения обязанностей без сохранения заработной платы. При этом отстранение действует на тот период, на который вводится обязательная вакцинация.», — подчеркнул Котяков.

Министр уточнил, что вопрос об обязательной вакцинации в регионах относится к зоне ответственности местных властей. Вместе с тем министр подчеркнул, что увольнение за отказ вакцинироваться от коронавируса в настоящее время не предусмотрено Трудовым кодексом России.