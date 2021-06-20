Спасатели напомнили псковичам о правилах безопасности в лесу

18:54, 20 июня 2021, ПАИ

С приходом лета лес становится местом отдыха горожан. Однако далеко не всегда такие гости ведут себя подобающим образом. Как не навредить лесу, псковичам напомнили в пресс-службу ГУ МЧС по Псковской области.

Не при каких обстоятельствах нельзя разводить костры под пологом леса, особенно хвойного молодняка, на торфяных почвах, а также в пожароопасную погоду. На месте предполагаемого костра необходимо снять дёрн, отгрести сухие листья, ветви, хвою и усохшую траву от кострища на расстояние 2-3 метра.

Над костром не должны нависать ветви деревьев. Ни в коем случае нельзя устраивать костра на торфяниках. Торф может медленно, но устойчиво тлеть не только на поверхности, но и в глубине, поэтому пожар может возникнуть даже через 3-4 дня после ухода. Тушение костра должно быть проведено очень тщательно: при уходе рекомендуется место костра после заливания водой забросать влажным грунтом и притоптать.

Напоминаем, что за нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена административная ответственность в виде штрафа на граждан до 5000 рублей, на должностных лиц – до 50 000 рублей, на юридических лиц – до 1 000 000 рублей (ст. 8.32 КоАП РФ).

Уничтожение или повреждение лесных и иных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем наказывается штрафом в размере до 200 000 рублей либо лишением свободы на срок до 2 лет. Наказание за те же действия, совершенные путем поджога, предусматривает максимальную санкцию в виде лишения свободы на срок до 7 лет со штрафом в размере от 10 000 рублей до 100 000 рублей (ст. 261 УК РФ).

В случае пожара незамедлительно звоните по телефонам «101» или «112».