Великолучанки поздравляют коллектив городской женской консультации с профессиональным праздником
В редакцию газеты «Великолукская правда. Новости» всю неделю приходили письма с благодарностями за труд врачей, сообщили в редакции издания.
В честь Дня медицинского работника Марина Иванова поздравляет весь коллектив Женской консультации, а особенно заведующего Александра Орлова за его внимание и помощь.
«Это доктор от Бога! Хочу поблагодарить всех врачей, медсестёр санитарок.Пожелать им всем крепкого здоровья благополучия достатка, удачи успехов радости бодрости и вечной молодости и Храни Господь их всех», - написала благодарная пациентка.
Александр Орлов более сорока лет трудится в сфере акушерства и гинекологии и более пятнадцати руководит коллективом женской консультации города.
Считаете ли вы необходимой обязательную вакцинацию от COVID?
Председатель Великолукского отделения СЖР Лиана Кулченкова призвала псковичей не затягивать с прививкой
Великолучанки поздравляют коллектив городской женской консультации с профессиональным праздником