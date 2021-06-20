Великолучанки поздравляют коллектив городской женской консультации с профессиональным праздником

19:17, 20 июня 2021, ПАИ

В редакцию газеты «Великолукская правда. Новости» всю неделю приходили письма с благодарностями за труд врачей, сообщили в редакции издания.

В честь Дня медицинского работника Марина Иванова поздравляет весь коллектив Женской консультации, а особенно заведующего Александра Орлова за его внимание и помощь.



«Это доктор от Бога! Хочу поблагодарить всех врачей, медсестёр санитарок.Пожелать им всем крепкого здоровья благополучия достатка, удачи успехов радости бодрости и вечной молодости и Храни Господь их всех», - написала благодарная пациентка.

Александр Орлов более сорока лет трудится в сфере акушерства и гинекологии и более пятнадцати руководит коллективом женской консультации города.