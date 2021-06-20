Председатель Псковского областного Собрания депутатов пожелал медикам здоровья и сил

19:55, 20 июня 2021, ПАИ

Александр Котов поздравил медиков региона от имени Псковского областного Собрания депутатов, сообщили в пресс-службе Собрания. Он отметил, что быть медиком – значит, выбрать для себя путь служения и помощи людям. За каждой спасённой жизнью и излеченным больным стоит нелёгкий труд врачей, фельдшеров, медсестёр.

«Сегодня, уже спустя год с начала пандемии, врачи по-прежнему находятся на передовой борьбы с опасной болезнью. В условиях новой реальности доктора и младший медицинский персонал каждый день, порой рискуя собственным здоровьем и даже жизнью, лечат больных, выезжают на срочные вызовы, принимают пациентов, проводят обследования и вакцинацию. От всей души желаю вам, в первую очередь, здоровья и сил! Пусть время трудностей и испытаний скорее минует. Счастья, успехов и благополучия!», - пожелал председатель.