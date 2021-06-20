Председатель Великолукского отделения СЖР Лиана Кулченкова призвала псковичей не затягивать с прививкой

20:26, 20 июня 2021, ПАИ

Зампредседателя Псковского РО Союз женщин России, председатель Великолукского отделения СЖР Лиана Сергеевна Кулаченкова обратилась к жителям Псковской области с призывом сделать прививку.

«Уважаемые жители Псковской области, призываю вас сделать прививку от коронавируса. Я сделала ее еще в апреле. Считаю, что только так можно спасти свою жизнь и жизнь своих близких», - сказала она.

Свое видеобращение Лиана Кулченкова разместила в официальной группе в соцсети Фейсбук «Союз женщин России. Псковская область».