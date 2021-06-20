Председатель Великолукского отделения СЖР Лиана Кулченкова призвала псковичей не затягивать с прививкой
Зампредседателя Псковского РО Союз женщин России, председатель Великолукского отделения СЖР Лиана Сергеевна Кулаченкова обратилась к жителям Псковской области с призывом сделать прививку.
«Уважаемые жители Псковской области, призываю вас сделать прививку от коронавируса. Я сделала ее еще в апреле. Считаю, что только так можно спасти свою жизнь и жизнь своих близких», - сказала она.
Свое видеобращение Лиана Кулченкова разместила в официальной группе в соцсети Фейсбук «Союз женщин России. Псковская область».
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