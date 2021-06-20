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Общество

Спасатели рассказали псковичам, как правильно вести себя во время отдыха у воды

Несколько дней подряд в Псковской области выдались жаркими, и желающих искупаться стало значительно больше.  В связи с чем сотрудники ГУ МЧС региона напомнили меры предосторожности при отдыхе на воде. Об этом Псковскому агентству информации рассказали в пресс-службе ведомства.

«Помните, что перед купанием следует отдохнуть. Не рекомендуется входить в воду разгоряченным. Нельзя отплывать далеко от берега и за предупредительные знаки. Никогда не плавайте в одиночестве, особенно, если нет уверенности в своих силах. Не подавайте ложных сигналов бедствия. Помните: купание в нетрезвом виде может привести к трагическому исходу!», - отметили специалисты ведомства.

Особенно внимательно следует относиться к безопасности детей. Для купания выбирается неглубокое место с пологим и свободным от свай, коряг, острых камней, водорослей и ила дном. Обследовать дно должен взрослый, умеющий хорошо плавать и нырять. Купание детей может проводиться только под контролем взрослых.

И самое главное. Очевидцам какого-либо происшествия на воде, прежде чем попытаться оказать помощь, советуем оценить свои силы и возможности. Если вы в них не уверены, то не стоит подвергать опасности и свою жизнь. А чтобы помощь подоспела в кратчайшие сроки, следует знать номера – «01» и «112».

 

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