Владимир Путин пообещал, что оклад медиков больше не будет зависеть от региона
Согласно новой системе оплаты труда в здравоохранении, оклад медиков больше не будет зависеть от региона. Это, а также прозрачность надбавок, пообещал президент РФ Владимир Путин в своем обращении по случаю Дня медицинского работника, сообщается на сайте Кремля.
«Обязательно отладим и внедрим эту современную модель в диалоге с вами, опираясь на предложения всего медицинского сообщества России», - приводит сайт Кремля слова президента.
В общей сложности сумма выплат, направленная медикам в связи с распространением коронавирусной инфекции, составила более 350 миллиардов рублей. Адресатами выплат стали 1,2 млн человек, указал президент.
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