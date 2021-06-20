Владимир Путин пообещал, что оклад медиков больше не будет зависеть от региона

21:53, 20 июня 2021, ПАИ

Согласно новой системе оплаты труда в здравоохранении, оклад медиков больше не будет зависеть от региона. Это, а также прозрачность надбавок, пообещал президент РФ Владимир Путин в своем обращении по случаю Дня медицинского работника, сообщается на сайте Кремля.

«Обязательно отладим и внедрим эту современную модель в диалоге с вами, опираясь на предложения всего медицинского сообщества России», - приводит сайт Кремля слова президента.

В общей сложности сумма выплат, направленная медикам в связи с распространением коронавирусной инфекции, составила более 350 миллиардов рублей. Адресатами выплат стали 1,2 млн человек, указал президент.