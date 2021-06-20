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Прощание с Анатолием Лысенко пройдет 23 июня в телецентре «Останкино»

Прощание с Анатолием Лысенко пройдет 23 июня в Москве в телецентре «Останкино», передает ТАСС. Известный российский тележурналист умер в воскресенье в возрасте 84 лет после продолжительной болезни.

Траурная церемония начнется в 11:00 по московскому времени, она будет проходить в четвертой студии АСК-1 ТТЦ «Останкино» по адресу: улица Академика Королева, дом 12, вход в помещение осуществляется через контрольно-пропускной пункт №17.

Анатолий Лысенко родился 14 апреля 1937 года. В 1960 году окончил экономический факультет Московского института инженеров железнодорожного транспорта. С 1960 года работал на Центральном телевидении. Один из создателей телепередачи «Взгляд», генеральный директор ВГТРК (1990-1996), один из основателей телеканала «ТВ-Центр» (1997). В 2012 году указом президента РФ Лысенко был назначен генеральным директором ОТР.

 

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