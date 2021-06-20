Глава Пушкиногорского района Александр Баранов пожелал медикам воплощения всех задуманных планов
Александр Баранов поздравил медицинских работников Пушкиногорского района с праздником, сообщает газета «Пушкинский край».
«Уважаемые медицинские работники Пушкиногорского района. Врачи, медсёстры, санитарки и нянечки, ветераны медицинской службы. В этот праздничный день примите искренние поздравления с профессиональным праздником. Именно вы, уважаемые медики, ежедневно, часто без выходных и праздников, рискуя здоровьем, выходите на дежурства в любое время суток, оказывая помощь людям.От жителей нашего родного района, Администрации Пушкиногорского района, желаю вам успехов, воплощения всех ваших задуманных планов, большого терпения в вашей нелегкой работе, здоровья и семейного благополучия!», - пожелал глава района.
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Глава Пушкиногорского района Александр Баранов пожелал медикам воплощения всех задуманных планов
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