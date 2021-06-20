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Общество

Коронавирусная инфекция стала вести себя более агрессивно и непредсказуемо

Коронавирусная инфекция стала вести себя более агрессивно и непредсказуемо, передает РИА Новости со ссылкой на инфекциониста Светлану Малиновскую.

«Люди поступают, мы отслеживаем их показатели и видим, с какой невероятной скоростью происходит изменение крови буквально за часы. Количество тромбоцитов увеличивается в геометрической прогрессии, у человека моментально возникает тромбоз сосудов. И сразу происходит инфаркт», - поделилась она с журналистами.

По ее словам, с новыми пациентами приходится постоянно менять схему лечения и ориентироваться по ситуации, поскольку старые алгоритмы уже не работают. Врач подчеркнула, что вакцины эффективны против мутировавших штаммов коронавируса, в том числе и индийского.

Она сравнила SARS-CoV-2 c преступником, который «поменял внешность с помощью пластической операции, но отпечатки пальцев у него остались теми же».

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