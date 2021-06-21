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Общество

Псковичей приглашают на бесплатные экскурсии в Корытовский лесопарк

21 июня псковичей приглашают на бесплатные экскурсии в Корытовский лесопарк, благоустроенный в рамках российско-латвийского приграничного проекта «Новая жизнь старых парков». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковской областной общественной организации «Чудской проект».

Разработаны ботаническая и историческая экскурсии. Участников познакомят с прошлым и настоящим парка, расскажут, как 180 лет назад при владельце корытовской усадьбы Петре Горожанском здесь состоялось первое загородное гуляние, которое стало регулярным развлечением псковичей. Ботаническая экскурсия посвящена дню летнего солнцестояния. На ней расскажут о деревьях, кустарниках и растениях парка, чем они примечательны и как связаны с русским фольклором.

Для желающих посетить экскурсии будет организован бесплатный автобус от Дома семьи (площадь Ленина, 1, парковочная стоянка). Автобус с табличкой на лобовом стекле «Экскурсии в Корытовский лесопарк» отправится в 13:00. Автобус проследует по маршруту: площадь Ленина, 1 – Дамба - Корытовский лесопарк (Центр лечебной педагогики) с остановкой «Дамба».

Экскурсии в Корытовском лесопарке (улица Я. Райниса, 56) начнутся в 13:30. Место сбора – возле информационного щита со стороны Центра лечебной педагогики.

Мероприятия проводятся в рамках информационного тура проекта «Новая жизнь старых парков» Программы приграничного сотрудничества «Латвия – Россия» на период 2014 -2020 годов. Организаторы - областная общественная организация «Чудской проект» и Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения.

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