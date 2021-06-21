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Происшествия

Придомовые постройки горели в Куньинском районе

  • Пожар на улице Советской в Кунье
    Фото: Газета «Пламя» Куньинского района
  • Пожар на улице Советской в Кунье
    Фото: Газета «Пламя» Куньинского района
  • Пожар на улице Советской в Кунье
    Фото: Газета «Пламя» Куньинского района
  • Пожар на улице Советской в Кунье
    Фото: Газета «Пламя» Куньинского района
  • Пожар на улице Советской в Кунье
    Фото: Газета «Пламя» Куньинского района
  • Пожар на улице Советской в Кунье
    Фото: Газета «Пламя» Куньинского района
  • Пожар на улице Советской в Кунье
    Фото: Газета «Пламя» Куньинского района

Придомовые постройки горели в Куньинском районе. Об этом сообщил корреспондент газеты «Пламя» Куньинского района.

21 июня на улице Советской в посёлке Кунья произошло возгорание придомовых сараев.

Пожар заметил сотрудник уголовного розыска около 23:30, сам прибыл на место и сообщил в пожарную часть. Пожарные прибыли через несколько минут, огонь был ликвидирован. 

Пожарные отметили, что благодаря своевременному сообщению оперуполномоченного уголовного розыска о пожаре удалось избежать возгорания жилых домов, которые находились поблизости.

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«Псковская сводка» - Выпуск 6

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