Придомовые постройки горели в Куньинском районе
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Фото: Газета «Пламя» Куньинского района
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Фото: Газета «Пламя» Куньинского района
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Фото: Газета «Пламя» Куньинского района
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Фото: Газета «Пламя» Куньинского района
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Фото: Газета «Пламя» Куньинского района
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Фото: Газета «Пламя» Куньинского района
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Фото: Газета «Пламя» Куньинского района
Придомовые постройки горели в Куньинском районе. Об этом сообщил корреспондент газеты «Пламя» Куньинского района.
21 июня на улице Советской в посёлке Кунья произошло возгорание придомовых сараев.
Пожар заметил сотрудник уголовного розыска около 23:30, сам прибыл на место и сообщил в пожарную часть. Пожарные прибыли через несколько минут, огонь был ликвидирован.
Пожарные отметили, что благодаря своевременному сообщению оперуполномоченного уголовного розыска о пожаре удалось избежать возгорания жилых домов, которые находились поблизости.
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