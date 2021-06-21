Придомовые постройки горели в Куньинском районе

09:07, 21 июня 2021, ПАИ



Фото: Газета «Пламя» Куньинского района



Фото: Газета «Пламя» Куньинского района



Фото: Газета «Пламя» Куньинского района



Фото: Газета «Пламя» Куньинского района



Фото: Газета «Пламя» Куньинского района



Фото: Газета «Пламя» Куньинского района



Фото: Газета «Пламя» Куньинского района













Придомовые постройки горели в Куньинском районе. Об этом сообщил корреспондент газеты «Пламя» Куньинского района.

21 июня на улице Советской в посёлке Кунья произошло возгорание придомовых сараев.

Пожар заметил сотрудник уголовного розыска около 23:30, сам прибыл на место и сообщил в пожарную часть. Пожарные прибыли через несколько минут, огонь был ликвидирован.

Пожарные отметили, что благодаря своевременному сообщению оперуполномоченного уголовного розыска о пожаре удалось избежать возгорания жилых домов, которые находились поблизости.