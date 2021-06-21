Российские ученые спрогнозировали пик заболеваемости COVID-19 в конце июня

09:20, 21 июня 2021, ПАИ

Российские ученые прогнозируют пик заболеваемости COVID-19 30 июня, суточный прирост заболевших может составлять 21 тысячу человек, а общее количество зараженных — примерно 420 тысяч. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на завкафедрой математического моделирования энергетических систем СПбГУ, руководителя Центра интеллектуальной логистики СПбГУ Виктора Захарова.

В июле эксперты ожидают снижение заболеваемости до 15-16 тысяч новых случаев. К середине второго месяца лета количество пациентов с коронавирусом может достигнуть 522 тысяч.

Прогноз основан на сведениях о динамике распространения вируса, полученной после 12 июня. В основе лежит так называемый итеративный подход, на основании которого строятся прогнозы на четыре-пять недель, они обновляются в режиме реального времени. Течение эпидемии за последний анализируемый промежуток дает возможность более точно рассчитать прогноз ее развития в ближайшем будущем.