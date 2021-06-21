Глава ЦБ рассказала, можно ли напечатать и раздать всем деньги

17:52, 21 июня 2021, ПАИ

Если печатать и раздавать деньги, экономика не улучшится, а рост инфляции только продолжится, соответственно, сделать это можно, но экономическая ситуация не улучшится, сообщила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина в интервью «Комсомольской правде».

«Денежно-кредитная политика влияет только на спрос. Это, кстати, и ответ на вопрос о том, почему бы ради роста экономики не напечатать и не раздать всем денег. Спрос вырастет, а предложение — нет, и будет только рост инфляции вместо роста экономики», — отметила Эльвира Набиуллина.

Она также рассказала, почему цены на жилье стали расти достаточно стремительно. Глава Центробанка выделила неравномерность распределения спроса и предложения, что и привело к инфляции, а впоследствии и к росту цен на рынке.

«Инфляция - всегда баланс спроса и предложения. Растет спрос, в том числе из-за льготных программ, а предложение не поспевает, потому что строительный цикл более длинный. Вот цены и растут. В итоге, к сожалению, реальная доступность жилья не выросла, потому что дисбаланс спроса и предложения привел к росту цен и съел всю выгоду от снижения ставок», - на примере жилья о росте цен рассказала глава ЦБ.

А снижение ключевой ставки под 0% также привело бы к росту инфляции. «Это точно были бы двузначные цифры. Было бы сразу несколько тяжелых последствий», — рассказала Набиуллина.