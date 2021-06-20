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Культура

24 июня в Печорах впервые прозвучит дуэт органа и гитары

24 июня в 18:30 впервые в Печорах прозвучит дуэт органа и гитары. Перед слушателями выступят лауреаты международных конкурсов Елизавета и Дмитрий Бородаевы из Москвы. Концерт состоится в кирхе Святого Петра на улице Гагарина, 12а. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы концерта.

В программе концерта под названием «Лето в садах Испании, Аргентины, Франции»:

Хоакин Родриго (1901-1999) – Adagio из Концерта для гитары «Аранхуэс»

Астор Пьяццолла (1921-1992) – Invierno Porteño из цикла «Времена года»

Марсель Дюпре (1886-1971) – Прелюдия и фуга си мажор, op. 7

Исаак Альбенис (1860-1909) – «Астурия» для гитары соло

Луи Вьерн (1870-1937) – Cantilène и Final из Симфонии для органа № 3 фа-диез минор

Астор Пьяццолла – Oblivion

Микаэл Таривердиев (1931-1996) – Basso ostinato из Органного концерта no. 2

Дмитрий Бородаев (1985) – «Арабески» для гитары и органа.

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