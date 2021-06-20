24 июня в Печорах впервые прозвучит дуэт органа и гитары
24 июня в 18:30 впервые в Печорах прозвучит дуэт органа и гитары. Перед слушателями выступят лауреаты международных конкурсов Елизавета и Дмитрий Бородаевы из Москвы. Концерт состоится в кирхе Святого Петра на улице Гагарина, 12а. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы концерта.
В программе концерта под названием «Лето в садах Испании, Аргентины, Франции»:
Хоакин Родриго (1901-1999) – Adagio из Концерта для гитары «Аранхуэс»
Астор Пьяццолла (1921-1992) – Invierno Porteño из цикла «Времена года»
Марсель Дюпре (1886-1971) – Прелюдия и фуга си мажор, op. 7
Исаак Альбенис (1860-1909) – «Астурия» для гитары соло
Луи Вьерн (1870-1937) – Cantilène и Final из Симфонии для органа № 3 фа-диез минор
Астор Пьяццолла – Oblivion
Микаэл Таривердиев (1931-1996) – Basso ostinato из Органного концерта no. 2
Дмитрий Бородаев (1985) – «Арабески» для гитары и органа.
Считаете ли вы необходимой обязательную вакцинацию от COVID?
Реликвию рода Пушкиных и выставку цветов можно увидеть в Михайловском в течение трёх дней
В Опочецком районе состоялось открытое командное Первенство Псковской области по шахматам