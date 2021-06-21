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Общество

Новые товары для животных предлагает псковичам «Светофор» на Рижском проспекте, 100ж

Магазин «Светофор» на Рижском проспекте, 100ж в Пскове предлагает покупателям новые товары для животных. В ассортименте антипаразитные шампунь и ошейник, наполнители для кошачьего туалета, а также пеленки для животных и корм для кошек.

В разгар лета и кошки и собаки проводят много времени на улице. Защитить вашего питомца от блох и клещей поможет антипаразитный БИО ошейник стоимостью всего 50,14 рубля.

После прогулки используйте антипаразитный шампунь, который подойдет как для кошек, так и для собак. 250 миллилитров будет стоить 59,91 рубля.

В ассортименте также незаменимые для владельцев кошек наполнители для туалета. Комкующийся наполнитель My Kitty 5 литров ОАО «Цеолиты Поволжья» будет стоить всего 46,75 рубля.

Наполнитель древесный «Мяудодыр» весом 12 кг (39 литров) ООО «Голдпеллетс» обойдется покупателю в 153,57 рубля.

Кроме того, в продаже имеются впитывающие пеленки для животных. 30 штук размером 60 на 40 сантиметров ООО «Хайджин текнолоджиз» будут стоить 191,96 рубля.

Корм для кошек CHAMMY c говядиной / с курицей 100 г (24 штуки) ООО «Форсаж» - всего за 227,99 рубля.

Больше товаров ищите в группе магазина в социальной сети «ВКонтакте».

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