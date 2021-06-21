Россия возобновит авиасообщение с Турцией с 22 июня

17:17, 21 июня 2021, ПАИ

С 22 июня авиасообщение с Турцией будет восстановлено, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление вице-премьера Татьяны Голиковой.

Она отмечает, что основанием для принятия решения о возобновлении рейсов стало заключение, сделанное российской инспекционной группой после посещения Турции.

Вице-премьер обратила внимание на то, что благодаря организованной в Турции вакцинации всего персонала в сфере услуг есть возможность возобновить авиасообщение. Она также уточнила, что доля привитых работников отелей составляет от 60% до 90%.

В оперштабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции уточнили, что речь идет о возобновлении регулярного и чартерного авиасообщения «по маршрутам и с частотой, согласованной до его приостановления».

Напоминаем, что авиасообщение с Турцией в мае было ограничено до 21 июня.

А с 28 июня Россия возобновит авиасообщение еще с восемью странами. Как отметила Голикова, в этот список вошли: США, Болгария, Италия, Кипр, Бельгия, Иордания, Ирландия, а также Северная Македония.