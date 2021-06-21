Находившегося в федеральном розыске мужчину задержали в Пскове

11:17, 21 июня 2021, ПАИ

В Пскове росгвардейцы задержали гражданина, находившегося в федеральном розыске. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

21 июня в 00:04 находившийся на маршруте патрулирования экипаж вневедомственной охраны Росгвардии получил сообщение, что в охраняемом объекте – магазине на Рижском проспекте – сработала кнопка тревожной сигнализации. Правоохранители прибыли на место происшествия и задержали 39-летнего мужчину, который пронес через кассовый узел несколько упаковок сыра, при этом не заплатив за них. Ущерб составил 1600 рублей. При установлении личности правонарушителя выяснилось, что он находится в федеральном розыске по подозрению в совершении кражи.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемого передали в отдел полиции.