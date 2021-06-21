Инклюзивный парк открылся в Пскове

11:46, 21 июня 2021, ПАИ

21 июня состоялось открытие инклюзивного парка - благоустроенной части Корытовского лесопарка. Мероприятие проводит Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения Псковской области и Псковская региональная общественная организация «Чудской проект», передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

В текущем году была завершена первая очередь благоустройства, прилегающей к Центру лечебной педагогики части Корытовского лесопарка, находящейся в бессрочном пользовании ЦЛП.

Работы по благоустройству проводились в рамках проекта «Новая жизнь старых парков: эффективное управление историческими природными объектами в приграничном регионе Латвии и России».



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



















Проект реализуется Псковской областной общественной организацией «Чудской проект» (ведущий партнер), Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения Псковской области (Россия) и муниципалитет Балви (Латвия) при поддержке Программы приграничного сотрудничества «Россия – Латвия».

Обновленная часть лесопарка получила название «Инклюзивный парк», потому что она благоустроена на принципах универсального дизайна и стала доступной для всех псковичей и гостей города. Инклюзивный парк сохранил признаки леса с одной стороны, а с другой — стал местом для отдыха псковичей и гостей города. В парке можно погулять, покататься на велосипеде, самокате или роликах.

«День парка» будет проходить на территории лесопарковой зоны, прилегающей к Центру лечебной педагогики с 11:30 до 14:00. В это время будут организованы мастер-классы, игры для детей и взрослых. Посетители могут поиграть в мяч, сделать оберег, покататься на самокатах послушать музыку ветра, весело провести на воздухе.

«День парка» проводится в рамках проекта «Новая жизнь старых парков», реализуемого при финансовой поддержке Программы приграничного сотрудничества «Россия-Латвия» на период 2014 – 2020 годов. Программа приграничного сотрудничества «Россия – Латвия» на период 2014 – 2020 годов поддерживает совместные усилия, направленные на решение проблем развития приграничных территорий, и продвигает устойчивое использование существующего потенциала региона вокруг границы между Европейским союзом и Российской Федерацией.