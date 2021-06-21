В Псковской области мужчина осужден за незаконное хранение боеприпасов

11:46, 21 июня 2021, ПАИ

В Бежаницком районе мужчина осужден за незаконное хранение боеприпасов. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Псковской области.

18 июня Бежаницким районным судом вынесен приговор в отношении гражданина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 222 УК РФ.

Суд установил, что в период с 12 сентября 2019 года по 08 апреля 2021 года обвиняемый незаконно, в нарушение Федерального закона РФ «Об оружии», зная о запрете хранения патронов к оружию лицом, не владеющим таким законным правом, хранил у себя в квартире, изготовленные заводским способом, пригодные для стрельбы винтовочные патроны в количестве 31 штуки.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 222 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов) и назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год.