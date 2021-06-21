В аптеках Пскова вырос спрос на средства от солнечных ожогов

12:28, 21 июня 2021, ПАИ

В аптеках Пскова вырос спрос на средства от солнечных ожогов, в частности на кремы и мази, в составе которых есть пантенол.

В одной из сетевых аптек уточнили, что спрос на пантенол заметно вырос в последние два дня. «Люди приходят, просят что-то от ожогов. Любопытно, что спрос на такие препараты вырос, а людей в общем стало меньше, всё-таки псковичи предпочитают лишний раз на улицу в такую погоду не выходить», - рассказала фармацевт.

Горожане покупают и солнцезащитные кремы, отдавая предпочтение средствам с фактором защиты 50. «У нас всё-таки в основном белокожие люди», - отметила фармацевт.

При этом, по словам специалиста, большой разницы между средствами с пантенолом подороже и подешевле нет. «Те, что подороже, зарегистрированы как лекарственные препараты, прошли исследования и имеют определённую доказательную базу. Всё остальное, что, к примеру, можно найти в магазинах, - просто косметические средства. Хуже от них в любом случае не будет, они тоже могут помочь регенерации кожи после солнечного воздействия», - пояснила фармацевт.

В другой аптеке подтвердили слова коллеги, уточнив, что спрос на кремы с пантенолом вырос примерно на 30%. Псковичи берут то, «что подешевле». «Действительно, большой разницы между дешёвыми и дорогими мазями нет. Есть хорошие продукты в любой ценовой категории», - уточнили в аптеке.