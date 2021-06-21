Температурный рекорд установлен в Пскове 20 июня
20 июня в Пскове установлен температурный рекорд. В этот день температура в тени достигла 32,8 градуса Цельсия. Об этом Псковскому агентству информации сообщила начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.
Предыдущий температурный рекорд был установлен 30 апреля 2019 года.
Сегодня, 21 июня, в Пскове без осадков. Температура днем от +32 до +34 градусов.
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