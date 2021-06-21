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Общество

Жара в Псковской области продержится до конца недели

Жара в Псковской области продержится до конца недели. Об этом Псковскому агентству информации сообщила начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

Уже с 22 июня в регионе возможны дожди и грозы, однако температура воздуха при этом останется достаточно высокой. К 24-25 июня в Псковскую область придёт фронт, который с высокой вероятностью принесёт ливни, грозы и шквалистый ветер. Температура воздуха будет держаться на уровне +35...+36 градусов, во время ливней понизится до +29...+34.

Такие показатели в Псковской области сохранятся до 27 июня, затем, предварительно, ожидается понижение температуры до +20...+25 градусов.

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Жара в Псковской области продержится до конца недели

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