300 феромонных ловушек установили в Псковской области
В мае 2021 года сотрудники Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора установили 300 феромонных ловушек в Великолукском, Псковском, Печорском, Порховском, Палкинском, Себежском, Гдовском, Стругокарсненском районах Псковской области для обследования подкарантинных объектов и выявления возможных очагов опасных карантинных вредителей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.
Ловушки, предназначенные для обнаружения томатной моли, западного (калифорнийский) цветочного трипса, капрового жука, зерновок рода Callosobruchus и коричнево-мраморного клопа, картофельной моли, яблонной мухи, установлены для проведения обследований закрытого грунта, на складских помещениях, предназначенных для завоза и хранения импортных подкарантинных грузов, а также площадках для хранения и переработки лесопродукции.
По завершении мероприятий ловушки будут направлены на фитосанитарную экспертизу в аккредитованную подведомственную Россельхознадзору лабораторию. В случае обнаружения карантинных объектов будут проведены мероприятия, направленные на локализацию и ликвидацию выявленных очагов опасных карантинных вредителей, добавили в ведомстве.
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