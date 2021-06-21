Водитель автомобиля Ford госпитализирован после ДТП в Псковском районе
Водитель автомобиля Ford госпитализирован после ДТП в Псковском районе, передает корреспондент Псковского агентства информации.
Авария произошла 21 июня в деревне Борисовичи Псковского района (вблизи поворота на дер. Родина). Столкнулись автомобили й Ford и Volkswagen.
В результате ДТП пострадал водитель автомашины Ford. Бригада скорой медицинской помощи госпитализировала пострадавшего мужчину.
На месте происшествия работают сотрудники АСС, ДПС и бригада врачей скорой медицинской помощи. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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