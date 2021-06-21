Дача или квартира: о плюсах и минусах жизни в псковских СНТ

15:18, 21 июня 2021, ПАИ

Считается, что дача — это удел пенсионеров. Однако сегодня это не совсем так. Приобрести свой домик в деревне или садоводческом товариществе хотят всё больше молодых людей — причем не только для сезонного копания в грядках, но и для постоянного проживания. И пандемия лишь усилила тенденцию переезда в загородные дома. В ходе круглого стола в медиацентре Псковского агентства информации эксперты, так или иначе связанные с садоводствами, рассказали о плюсах и минусах жизни в СНТ, описали «портрет» псковского дачника и озвучили чаяния садоводов.

Маленькое государство

В обсуждении приняли участие представители комитета по управлению госимуществом Псковской области, администрации Псковского района, регионального оператора по обращению с ТКО - компании «Экопром» и садоводческих товариществ. В первую очередь речь зашла о том, люди каких возрастов чаще всего покупают дачи.

«Если несколько лет назад 80% садоводов были пенсионерами и людьми предпенсионного возраста, то к 2020 году эта категория сузилась до 60%. Больше ориентируемся на молодежь теперь», - рассказала директор АНО «Центр эффективного сельского хозяйства и садоводства» Анна Войченко. По её словам, многие молодые семьи с детьми благополучно живут на расстоянии 20-30 км от города, особенно в летний период. «Люди ценят загородную жизнь — у них дети на природе, а не в гаджетах. Опять же, речка рядом, никуда ехать не надо. Я и сама в пандемию задумалась о переезде на дачу, хочется больше быть с детьми в зеленой зоне», - уточнила специалист.

Подтвердил тенденцию и представитель Союза СНТ Вадим Певгонен: «У нас председателю СНТ 35 лет. Количество возрастных людей меняется. Если посмотреть статистику, то на вопрос, где хотели бы жить — в квартире или доме, большинство молодых людей отвечают, что хотят жить на своей территории».

При этом совсем не обязательно вступать в ряды членов СНТ. Для тех, кто хочет жить уединённой жизнью в своём домике и не участвовать в общественной жизни, в российском законодательстве предусмотрели понятие «индивидуальный садовод». Такой человек не обязан ходить на собрания, не может быть членом правления СНТ, но должен исполнять всё, что решили члены садоводства. «И таких много. В правлениях рады новому закону — кворум собрать проще», - заметила Анна Войченко. А если индивидуальный садовод всё же хочет проявить активность либо ему требуется помощь, к примеру, в подсыпке дороги к дому, он вправе подать заявление в СНТ. «СНТ — маленькое государство, где всё довольно просто регулируется», - добавила спикер.

Она уточнила, что получить дачный участок можно совершенно бесплатно. Для этого нужно быть гражданином РФ, достигшим 18 лет. «Это замечательная возможность, она достаточно уникальная и осталась в малом количестве регионов», - пояснила Анна Войченко. В Псковской области представлены на выбор более 600 бесплатных садовых участков от 6 до 15 соток. Для их получения нужно подать заявление в интересующее вас садоводство, выбрать понравившийся участок и оформить необходимые документы. Лучше всего озаботиться этим вопросом весной-осенью, когда видно, мокрый участок или нет. Затягивать не стоит - дачная амнистия, которая позволяет приватизировать участок, действует до 1 марта 2022 года.

Боль садоводов

Также в ходе круглого стола зашла речь о переводе СНТ в населенные пункты. Порядок превращения садоводческих товариществ Псковской области в сельские территории с предоставлением им всех положенных преференций будет обсуждаться в ближайшее время, но на местах процесс уже пошел. Первопроходцем стали Щиглицы.

«Это самый показательный пример, пока что больше никто не перевелся в деревню, - рассказал первый заместитель главы администрации Псковского района Святослав Колинко. - Всего у нас более 80 городских и районных СНТ. Для муниципалитета перевод выгоден тем, что земельный налог идет в бюджет сельского поселения, на котором СНТ было расположено». При этом, по его словам, все проблемы, которые были у садоводства, ложатся на плечи органа местного самоуправления — ремонт дорог, вывоз мусора и другие насущные вопросы.

Вадим Певгонен заметил, что не все СНТ хотят становиться населенными пунктами. В частности, речь идёт о садоводствах, расположенных на окраинах Пскова, которые опасаются многоэтажной застройки. «Со временем муниципалитеты поглощают СНТ, которые интересны городским властям, в том числе для застройки», - пояснил спикер. Под угрозой уничтожения сейчас оказалось СНТ в границах улицы Линейной. Раньше эти земли раздавались для огородов, а в 1973 году генплан претерпел изменения, и началось развитие города в ту сторону. В настоящее время садоводы находятся в подвешенном состоянии, так как СНТ находится в зоне многоэтажной застройки, в любой момент может прийти застройщик и всё снести.

«Там проживает много людей, в том числе многодетные семьи. Мы хотим, чтобы дачи в границах СНТ были сохранены, вели нормальную деятельность и зонирование соответствовало фактическому использованию. О какой многоэтажной застройке может идти речь — непонятно», - заявил Вадим Певгонен. По его словам, к решению проблемы подключились глава Пскова Елена Полонская и депутаты гордумы, в ближайшее время вопрос будет обсуждаться на заседании комитета Думы по землепользованию.

Анна Войченко подчеркнула, что садоводства нужно сохранять для проживания людей, их отдыха, а также продовольственной безопасности. «Если дачи сейчас будут ликвидироваться, люди почувствуют это, будет большой резонанс, особенно что касается территорий на краю города», - уверена она. Специалист напомнила, что в условиях пандемии люди предпочитают жить на своих дачных участках вне города.

Начальник отдела земельных отношений комитета по управлению госимуществом Псковской области Елена Умникова заметила, что городу необходимо развиваться, и еще в 1973 году было понятно, что именно в эту сторону. «Даже если сейчас внесут изменения в генплан и поменяют зону на Ж4, рано или поздно эта территория всё равно будет застроена многоэтажными домами», - считает она.

Дача или квартира

Тем не менее многие псковичи всё же предпочитают жизни в квартире частный домик в пригороде. «Мое субъективное мнение — лучше жить на даче, - сказала Анна Войченко. - Но если хочешь жить там круглый год, надо выбирать массивы с подъездными путями, автобусным сообщением, где ремонтируются дороги». Она добавила, что наиболее развитые локации расположены на расстоянии до 20 км от Пскова. Там нет проблем с подключением к сетям электроснабжения, подъездами и вывозом мусора.

«СНТ заключает с региональным оператором договор на вывоз мусора, устанавливается контейнерная площадка, и мусор регулярно вывозится, - объяснил руководитель договорного отдела ООО «Экопром» Константин Алексеев. - Летом приезжает много людей, и по заявке СНТ увеличивается кратность вывоза». Кроме того, у садоводов есть возможность заключения индивидуального договора, для этого нужно обратиться в адрес регоператора.

«Плата за коммунальные услуги растёт, поэтому зачастую выгоднее купить дачу и жить там. А многие берут сразу несколько участков и регистрируются как фермеры, - в заключение сказала Анна Войченко. - Постоянно жить на даче можно, но в пригороде, где есть социальная инфраструктура. Многие семьи благополучно живут на дачах, возят детей на машине в садики и другие учреждения в городе. К тому же наши пригороды не заняты пробками, можно быстро добраться».

В итоге участники круглого стола пришли к выводу, что на даче жить выгоднее, но есть ряд оговорок, в основном связанных с отсутствием в некоторых местах инфраструктуры для полноценной семейной жизни с детьми. Требуется федеральная стратегия развития СНТ, а также урегулирование взаимоотношений города и прилегающих к нему садоводств. Отмечалась и важность того, что возрастной срез дачников меняется, и со сменой поколений меняется отношение к даче — теперь это не просто грядка, а полноценная жизнь в загородном доме.