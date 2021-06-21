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Заключен контракт на завершение ремонта Рижского проспекта в Пскове по дорожному нацпроекту

Заключен контракт на ремонт Рижского проспекта в Пскове на участке от улицы Юбилейной до улицы Балтийской. Документ подписали управление городского хозяйства администрации города Пскова и подрядная организация ООО «ДорСтройСервис». Работы будут проведены в 2021-2022 годах в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», сообщили Псковскому агентству информации в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Сумма контракта составляет более 111 млн рублей, из них на текущий год предусмотрено 2 млн рублей, а на 2022 год – свыше 109 млн рублей. Большая часть работ будет финансироваться из областного бюджета.

Протяженность объекта составляет 1,764 км. Предусмотрено фрезерование покрытия проезжей части, разборка старого бортового камня и установка нового, устройство выравнивающего и верхнего слоев покрытия на проезжей части и съездах, усиление конструкции дорожной одежды с помощью геосетки, восстановление укрепленной части обочин, укрепление обочин асфальтогранулятом с добавлением щебня, замена люков колодцев и плит перекрытий.

В рамках контракта также запланирован ремонт тротуаров, установка деревянных скамеек со спинкой и урн. На стыке газонов и бортового камня вдоль проезжей части уложат брусчатку. Кроме того, подрядчик выполнит срезку и планировку зеленой зоны, внесет растительную землю и посеет газоны. Пешеходного ограждения станет в 4 раза меньше. Старое демонтируют, а новое поставят только в тех местах, где этого требует законодательство. По завершении работ на проезжей части нанесут разметку термопластиком.

Срок исполнения контракта намечен на 30 августа 2022 года. Гарантийный срок устранения подрядчиком дефектов составляет на верхний слой проезжей части и покрытие тротуаров – 4 года, тротуарную плитку и пешеходное ограждение – 3 года, бортовой камень – 2 года, покрытие обочин и разметку – 1 год.

Рижский проспект относится к I категории дорог. В отдельных местах ширина проезжей части достигает 21,6 метра. Это одна из главных магистралей города Пскова, которая выходит на федеральную трассу А-212 Псков — Изборск до границы с Эстонией. В прошлом году благодаря нацпроекту был отремонтирован отрезок проспекта от площади Ленина до улицы Юбилейной протяженностью около 2,3 км.

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