Загадывать желания советует псковичам астролог в день летнего солнцестояния

14:50, 21 июня 2021, ПАИ

Загадывать желания советует псковичам астролог Наталья Баранова в день летнего солнцестояния.

По её словам, день летнего солнцестояния - один из самых энергетически мощных дней года. «Солнце - источник энергии для всего живого на Земле на пике своей силы и активности. 21 июня оно переходит в знак Рака, основные силы которого - рост, питание, защита. Поэтому если вы практикуете техники и ритуалы на исполнение желаний, сегодня самое время ими заняться. Выбирайте те, что лично вам ближе. Также сегодня хорошо зайдут очистительные практики и медитации на огонь. Не зря у древних славян в этот день были распространены прыжки через костер - это одновременно сжигало всю негативную энергию и наполняло свежими силами. Подумайте, что вас может напитать и очистить», - рекомендовала Наталья Баранова.

Она также отметила, что энергии 21 июня не очень стабильны, «может поштормить по эмоциям». «Держите себя в руках и будьте аккуратны за рулем», - добавила Наталья.