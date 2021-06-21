В Псковской области разрешили рыболовный троллинг

16:01, 21 июня 2021, ПАИ

Сколько копий было сломано во время обсуждения весенней новости о запрете троллинга на псковских водоёмах. Сколько запросов было отправлено. Сколько формальных отписок было получено. И вот, наконец-то, пришёл долгожданный официальный положительный ответ.

Рекомендовано обращаться в Москву

Неофициально запрет троллинга отрицали почти все, к кому я обращался. А к кому я только ни обращался: и в псковский отдел рыбоохраны, и к обоим председателям псковских Ассоциаций рыболовов-промысловиков, и в филиал Псковского научно-исследовательского института «ПсковНИРО», и в петербургский институт «ГосНИОРХ» им. Л. С. Берга, и в комитет по природопользованию Псковской области, и к депутатам Псковского областного Собрания, и в Северо-Западное территориальное управление Росрыболовства в Санкт-Петербурге. И все, за исключением псковского отделения рыбоохраны и СЗТУ Росрыболовства в Санкт-Петербурге, ответили, что «руководствуясь общими принципами юридической техники, под термином «способом на дорожку (троллинг)», исходя из логики п. 25.3.1. новых Правил рыболовства, «Осуществление любительского рыболовства с использованием двух и менее приманок на одно судно не будет являться способом лова «на дорожку (троллинг)». В то же время мои адресаты, и на этот раз уже все без исключения, указали, что они официального толкования норм разработанного документа (новых Правил рыболовства) не дают, и дружно мне порекомендовали обратиться к разработчику этого документа, принявшему данный нормативно-правовой акт, – в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. Что я и сделал ещё в апреле, но так и не получил до сих пор никакого ответа.

Такого ответа мы не ждали

Но не один я обращался в Минсельхоз с этим вопросом, и кое-кому всё же из столицы нашей родины ответили. На запрос Ксении Абрамовой с сайта ПКР (Питерский клуб рыбаков) пришло письмо из Департамента образования, научно-технической политики и рыбохозяйственного комплекса Министерства сельского хозяйства Российской Федерации за подписью заместителя директора О. В. Доброчеевой.

От «глубокого и научно обоснованного ответа» специалиста Минсельхоза О. В. Доброчеевой я был в шоке. Вот что она пишет: «При использовании паруса или мотора скорость судна при троллинге составляет 3-4 км/час, что позволяет осуществить интенсивный облов акватории на протяжении 24 км за 8 часов. Улов в течение дня может составлять до 10-20 особей».

Может составлять, а на самом деле может и не составлять, и не составляет, что подтверждается практикой и не только моей. Но ведь существуют суточные нормы вылова - не более 5 судаков, не более 7 кг щуки. И такие нормы определены не только для Псковского, Тёплого и Чудского озёр, но и для большинства водоёмов в других регионах. И о каких тогда 10-20 особях идёт речь? Неужели заместитель департамента об этом не знает? Оказывается, знает. Это следует из продолжения в письме-ответе: «Кроме того, на маломерных судах (плавсредствах) могут присутствовать отсеки для хранения, не позволяющие установить объём и фактическое количество выловленной рыбы, следовательно, контроль за суточной нормой добычи (вылова) водных биологических ресурсов является крайне затруднительным, а установление суточной нормы, как рыбоохранной меры, при этом способе лова является недостаточным».

Вот так, с калькулятором и с помощью простых арифметических действий госпожа Доброчеева высчитала наносимый ежесуточный вред рыболовами-троллингистами. Никаких научных обоснований, никакой статистики, ни примеров нарушений Правил рыболовства троллингистами - ничего. Оказалось достаточным перемножить скорость на время, получить неприемлемые расстояния и количество особей и на этом основании запретить троллинг. Неужели так рождаются все документы? Или только Правилам рыболовства не повезло? А про «крайне затруднительное установление суточных норм» вылова именно при троллинге вообще в голове не укладывается. А при других способах лова рыбы на таких же плавсредствах установление суточных норм затруднений не вызывает? Странно всё это.

Троллингу (дорожке) в Псковской области препятствий нет!

И вот, наконец-то, я получил первый официальный, и что самое удивительное, положительный ответ на тему о запрете троллинга как вида рыбалки в Псковской области. Письмо пришло из Псковского филиала научно-исследовательского института «ПсковНИРО» и подписано руководителем филиала Сергеем Михалапом. И пусть оно пришло почти с месячным запаздыванием (Учёный совет состоялся 21 мая 2021 года, а письмо я получил 17 июня, за что мне были принесены извинения), но таким новостям мы всегда рады. Текст привожу без сокращений в части, касающейся троллинга:

«В связи с возникающими вопросами относительно трактовки новой редакции Правил рыболовства для Западного рыбохозяйственного бассейна (утверждённых приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 21 октября 2020 года № 620 ) по вопросам возможности осуществления любительского лова на дорожку (троллинг) поясняем, что вступающая в действие с 1 сентября 2021 года редакция Правил рыболовства не препятствует ведению указанного вида лова с применением не более двух крючков , в том числе на водоёмах Псковской области.

Чтобы исключить неоднозначную трактовку пунктов новой редакции Правил рыболовства, регулирующих данную норму любительского лова (п.п. 26.4.1; 27.4.1; 28.5.1; 29.5.1; 30.5.1) на Учёном совете Санкт-Петербургского филиала ФГБНУ «ВНИРО», состоявшемся 21 мая 2021 года, были одобрены изменения, касающиеся ловли на дорожку (троллинг), которые были сформулированы в предлагаемой редакции:

«Запрещается:

б) осуществление добычи (вылова);

- на дорожку с применением гребного судна или плавучего средства с использованием более двух приманок на одно судно или плавучее средство

- на троллинг с применением паруса и/или мотора с использованием более двух приманок на одно судно или плавучее средство».

Также информируем вас о том, что вступающая в силу с 1 сентября редакция Правил рыболовства в части пунктов, где рассматривается запрет лова на дорожку (троллинг), была принята без рассмотрения на Учёном совете Санкт-Петербургского филиала ФГБНУ «ВНИРО», в состав которого входят и представители псковского филиала ФГБНУ «ВНИРО».

В тексте письма от Сергея Михалапа я заметил неточность, и даже можно сказать, существенную ошибку. Я её подчеркнул. «Не более двух крючков» и «не более двух приманок» – это огромная разница. Но в тексте ниже, в трактовке Учёного совета, там всё указано правильно.

Надеюсь, что такие же разъяснения появились и в псковском отделе рыбоохраны и разночтений по троллингу между любителями-рыболовами и инспекторами с 1 сентября на водоёмах Псковской области не будет.