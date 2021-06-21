Базы отдыха на берегу Псковско-Чудского озера забронировали до осени

15:19, 21 июня 2021, ПАИ

До осени забронировали базы отдыха на берегу Псковско-Чудского озера. Кроме того, есть уже желающие забронировать базу на осень, пишет «Псковская правда».

В пансионате «Кривск» рассказали, что большинство клиентов — сотрудники Банка России, а также множество гостей из разных регионов страны. И если псковичи в прошлом году практически не посещали базы отдыха, то сейчас бронируют туры выходного дня. Жители Москвы, Петербурга, Петрозаводска, Московской и Ленинградской областей приезжают на долгий срок.

На базе отдыха «Тридевятое царство» отметили, что по сравнению с предыдущими годами в этом сезоне почти ничего не изменилось. Летом свободных мест как не было, так и нет. При этом цены сохранились на уровне прошлых лет. Зато появилась новая услуга - прокат sup-серфа.

Высоким спросом также пользуется центр загородного отдыха «Лукоморье» и загородный клуб Ustje Beach Resort в деревне Устье Гдовского района.

Островной туризм пользуется популярностью у псковичей и у приезжих. В инфоцентре «Талабы» отметили, что предлагаются экскурсии на остров Залита и Белова с обедом, трансфером. На острове есть гостиница, где можно остановиться.

В мини-отель «Тихая гавань» на острове Залита гости приезжают в основном из Санкт-Петербурга и Москвы. Цены повышаются, но и сервис становится качественнее.

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