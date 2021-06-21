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Культура

Псковский театр драмы завершил гастроли в Астрахани

Псковский академический театр драмы им. А.С. Пушкина завершил четырехдневные гастроли в Астрахани, показав в гостях четыре спектакля большой формы – премьеру этого сезона «Смерть Тарелкина», трагедию «Отелло», эксцентрическую комедию «Очень громкая премьера» и спектакль-лауреат «Золотой маски» «Ревизор», сообщили в пресс-службе театра.

Художественный руководитель Астраханского драматического театра Александр Огарев написал на своей странице в Facebook, что псковская команда «произвела фурор у нас в городе».

Все спектакли Псковского театра драмы прошли с аншлагом (в Астрахани допустима 70% рассадка), более ста отзывов оставили зрители в социальных сетях.

«Гастроли Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина вчера завершились бурными овациями. Это были не дежурные аплодисменты, а искренняя, глубокая благодарность зрителей – не только за мощнейшего «Ревизора», но и за все четыре гастрольных дня», – отмечает журналистка Анна Кочергина.

«Сегодня была на спектакле «Отелло». Постановка Псковского академического театра. Просто восторг! Такого я еще не видела. Аплодировали стоя. Какие же вы молодцы! Три часа, как одна минута, на одном дыхании. Браво! Приезжайте к нам, пожалуйста, почаще!», – поделилась эмоциями Елена Харитонова.

«Вы талантище, все без исключения, умнички, зарядили на год точно! Понравилось и вчера, и сегодня. Пожалели, что не купили билеты на первые два представления. Захватывало, сердце сжималось <…>. Гоголь прекрасен, а вы передали все, что он хотел сказать, и даже больше. Все по-настоящему», – оставила отзыв Галина Терновая после просмотра спектаклей «Очень громкая премьера» и «Ревизор».

В июне проходят обменные гастроли между Псковским академическим театром драмы и Астраханским драматическим театром. Астраханская труппа будет гастролировать в Пскове с 24 по 27 июня и представит в Пскове пять своих спектаклей. Это будут работы разных жанров, в том числе две премьеры сезона Александра Огарева – трагикомедия «Татуированная роза» и спектакль «Вдох-выдох». Также астраханский театр привезет в Псков философскую притчу «Отель двух миров», спектакль для семейного просмотра «Волшебное кольцо» и комедию «Огонь страстей желанных». На некоторые спектакли билеты, к сожалению, уже закончились.

Ознакомиться с программой гастролей можно на официальном сайте Псковского театра драмы.

Обменные гастроли между театрами стали возможны благодаря проекту «Большие гастроли», организованному ФГБУК «РОСКОНЦЕРТ» согласно Всероссийскому единому гастрольно-концертному плану Минкультуры России. Гастроли пройдут в рамках межрегионального направления «Больших гастролей».

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